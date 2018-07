Anzeige

Hockenheim.„Ein tolles Erlebnis, anstrengend, aber mit beeindruckenden Bergkulissen und malerischen Dörfern einfach faszinierend, das schreit geradezu nach Wiederholung“, so unisono die drei Neueinsteiger Wilfried Schmidt, Uwe Schwab und Siegfried Kahl, die sich an die Herausforderung von 1126 Kilometer und über 16 000 Höhenmeter auf der Jubiläums-Alpentour der ASG Triathlon und Freunden in acht Etappen von Nizza nach Hockenheim gewagt hatten. Unter den 26 Rennradlern waren mit Marion Gollnick und Regine Dunker zwei tourerfahrene Frauen.

Die erste Etappe hatte es schon in sich, am Sonntag startete in Nizza der Ironman, der den Rennradlern aus Deutschland zunächst den Weg versperrte. „Ein paar charmante Worte und Überredungskünste waren da schon nötig, ehe uns die Polizistin auf die für den Ironman abgesperrte Radstrecke ließ“ so Achim Sprotte, „da wir aber unsere eigens für die Alpentour angefertigten gelben Trikots an hatten, wurden uns die Straßen frei gegeben und an den Verpflegungsständen zugejubelt“. Überraschendes im weiteren Streckenverlauf, als sich das britische Profiteam SKY mit Chris Froome an der Spitze im Training befand und den ASG´lern mehrmals begegnete.

Der Cime de la Bonette (2802 Meter) forderte den Radsportlern alles ab, Regen auf der Anfahrt und Hagel auf der Spitze ließen die Fingerspitzen und Körper schnell leichte Frosterscheinungen aufweisen.