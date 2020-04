Beim Pkw-Handel kehrt der Alltag zurück

Hockenheim.Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hat die von der Bundesregierung erlaubte Wiedereröffnung des Autohandels ausdrücklich begrüßt. „Das ist ein wichtiges Signal an die Autohäuser, die nun endlich wieder in das stationäre Geschäft mit den Endkunden einsteigen können“, sagte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski in einer Pressemitteilung. Der Gesundheitsschutz von Kunden und

...