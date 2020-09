Beiträge werden nicht kassiert

Über eins muss sich Oberbürgermeister Marcus Zeitler offenbar keine Sorgen machen: An der Notwendigkeit der Sanierung der Infrastruktur in der Oberen Hauptstraße scheint es keine Zweifel unter den Anwohnern zu geben. Unmutsäußerungen blieben bei der Informationsveranstaltung aus, keiner stellte das Sechs-Millionen-Euro-Projekt, das nur wegen des Jubiläumsjahrs verschoben worden war, grundsätzlich infrage.

Die wiederholten Beteuerungen des OB und des bauüberwachenden Ingenieurs, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und auf Hinweise schnell zu reagieren, sorgten wohl ebenfalls für ein positives Klima. Die Fragen betrafen konkrete Interessen von der Befahrbarkeit über die Müllabfuhr bis zu privaten Sanierungsvorhaben:

Privatparkplätze: Wer seine Parkplätze und Garagen nicht erreichen kann, erhält ein Dokument, das das berechtigte Parken auf den Behelfsparkplätzen bestätigt.

Beweissicherung: Kopieren der Gutachten der Beweissicherung, die für jedes Gebäude im Baustellenbereich erstellt werden, werden nur auf Anfrage beim Fachbereich Bauen und Wohnen verschickt. Bei Besonderheiten an Gebäuden sollten ausreichend Bilder erstellt werden.

Umleitungsstrecke: Anwohner äußerten Bedenken, es könne auf den teilweise engen Straßen der Innenstadt, insbesondere in der Hubertusstraße, zu Stockungen kommen. Der OB sagte zu, die Praktikabilität der Strecke zu beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, aber auch Parkverbote auszuweisen und durchzusetzen.

Tiefgaragenausfahrt: Im Liliane-Juchli-Haus 2 seien gehbehinderte Menschen aufs Auto angewiesen, die Tiefgaragenausfahrt erfolge über die Obere Hauptstraße. Sie soll so dauerhaft wie möglich nutzbar sein. Eine möglichst genaue Datierung der Arbeiten direkt vor der Ausfahrt mit Sperrung soll den Bewohnern eine langfristige Terminplanung ermöglichen.

Müllabfuhr: Die Mülltonnen werden durch die Baufirma zu Sammelstellen gebracht. Da die tägliche Arbeitszeit in der Regel um 16.30 Uhr endet, müssen die Anwohner ihre Tonnen rechtzeitig, gegebenenfalls schon am Morgen, bereitstellen. Um Verwechslungen zu vermeiden, sollte alle Tonnen mit Name und Hausnummer der Besitzer gekennzeichnet werden.

Revisionsschächte: Da es sich nicht um ein Neubaugebiet handelt, ist es nicht verpflichtend, Revisionsschächte für die Privatanwesen bei der Sanierung einbauen zu lassen – aber sinnvoll, wie der Fachbereich Bauen und Wohnen mitteilte. Die Stadt schreibt die Bürger, bei denen es empfohlen wird, an.

Kundenverkehr: Solange die Straße nicht direkt von Bauarbeiten betroffen ist, dürfen Kunden die Parkplätze der Gewerbeeinheiten nutzen, sie gelten in diesen Fällen als Anlieger.

Straßenbild: Die Gehsteige werden künftig breiter sein, da nur noch Tempo 30 erlaubt ist. Für einen Radweg wird aber kein Platz sein, das erlaubt die Bebauung nicht.

Anliegerkosten: Ausbaubeiträge für die Erschließung werden in Baden-Württemberg nicht erhoben.

Parkplatzzahl: In der Bachstraße stehen nach dem Ausbau weniger Parkplätze als bisher zur Verfügung. Ein Anwohner sah das kritisch. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 19.09.2020