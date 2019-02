Beitrag zur Mobilität

In der vergangenen Woche hatte das Asylnetzwerk um Fahrradspenden gebeten. Wie das Asylnetzwerk nun mitteilt, führte diese Sammelaktion zu einem Rekordergebnis. Insgesamt wurden über 70 Fahrräder in Hockenheim, Brühl, Rohrhof, Plankstadt, Schwetzingen, Oftersheim, Ketsch, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim eingesammelt.

„Nachdem wir in den letzten Jahren durchschnittlich zweimal pro Jahr Fahrräder eingesammelt haben, gingen wir eigentlich davon aus, dass die Keller und Garagen in der Umgebung langsam leer sind. Insofern waren wir völlig überrascht, dass wir dieses Mal mehr Material, teils in neuwertigem Zustand, angeboten bekamen als jemals zuvor“, zog Konrad Sommer, Organisator der Aktion, eine positive Bilanz.

Für die in Hockenheim und Umgebung untergebrachten Asylbewerber sei deren individuelle Mobilität ein wesentlicher Aspekt gelingender Integration. Das Asylnetzwerk bedankt sich deshalb bei allen Spendern für deren wichtige und wertvolle Unterstützung. kso

