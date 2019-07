Bekanntgabe in der Stadthalle

Die Stadtverwaltung gibt das Ergebnis der Neuwahl des Oberbürgermeister am Wahlsonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr in der Stadthalle bekannt. Die Bürger sind eingeladen, an der öffentlichen Auszählung und Bekanntgabe teilzunehmen.

Mit dem Endergebnis ist voraussichtlich gegen 20 Uhr zu rechnen. Der Zeitpunkt ist abhängig von der Geschwindigkeit der Auszählung und der Anzahl abgegebener Stimmen. Im Anschluss tritt an demselben Abend der Gemeindewahlausschuss für die Oberbürgermeisterneuwahl im Bürgersaal des Rathauses Hockenheim zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Er stellt das Ergebnis der OB-Neuwahl fest.

Das Ergebnis der OB-Neuwahl wird nach der Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt, www.hockenheim.de, veröffentlicht. zg

