Bereitet dem Herrn den Weg

Zur Musik zum Advent ist am Samstag, 7. Dezember, in der evangelischen Stadtkirche um 11 Uhr das Blechbläserquartett „Blech4“ zu Gast. Blechbläserensembles gibt es viele, doch die kleine Form des Blechbläserquartetts – zwei Trompeten und zwei Posaunen – ist recht selten zu finden. Dabei ist es gerade die kleine Besetzung, die die Landesposaunenwarte Christian Syperek (Pfalz) und Armin Schaefer (Nordbaden) reizt. Fordert sie doch jedes Mitglied auf besondere Weise. Mit Katharina Gortner (Karlsruhe) und Simon Langenbach (Weinheim) gründeten sie 2017 das Ensemble.

Das unterhaltsame Programm des Konzerts besteht aus Bearbeitungen bekannter und beliebter Advents- und Weihnachtslieder sowie freien Musikstücken für Blechbläser und für Orgel aus verschiedenen Epochen. Es erklingen Werke von Giovanni Gabrieli, Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Matthias Nagel, Leroy Anderson und zahlreichen anderen Komponisten.

Die Musik zum Advent wird an den kommenden Samstagen immer um 11 Uhr in der Stadtkirche fortgesetzt. Am 14. Dezember musizieren Jeong Hee Roher-Hong, Sopran, und Samuel Sung-Nam Cho am Flügel. Am 21. Dezember gibt es einen Weihnachtsliedersingen mit der Kirchenband »Adamant« und dem Singkreis.

In den Adventsmittwochen lädt die Kirchengemeinde zu Adventsandachten um 19.30 Uhr in die Kirche ein. Die gebäckgewordene Dreieinigkeit aus Zimtstern, Spekulatius und Lebkuchen werden in den drei Andachten in den geistlichen und kulinarischen Mittelpunkt gerückt.

