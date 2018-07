Anzeige

Nach Immenstadt kam mit einem Anstieg ein Vorgeschmack auf die kommenden Kilometer, doch das atemberaubende Panorama entlohnte. Von der Zugspitze bis ins nahe Unterland, nahezu alles war zu sehen. Weiter ging’s Richtung Unterjoch hinein ins Tannheimer Tal.

Am nächsten Tag führte die Radrunde in Richtung Deutschland entlang des Flusses Ach durch Wälder und kleine Schluchten. Nach einem Zwischenstopp auf der Schlossberg-alm bei selbst gebrautem Bier aus dem Maria Hilfer Sudhaus ging es weiter über Füssen zum Forggensee. Am Ufer entlang blitzten auf der anderen Seeseite immer wieder die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau auf. An den Bahngleisen entlang erreichten die Radler Kaufbeuren, einen Wallfahrtsort geprägt von Spiritualität und Tradition. In Bad Wörishofen wurden das Badehäuschen und die Wandelhalle besucht.

Anspruchsvoller Anstieg

Am anderen Tag begann die Tour mit einem anspruchsvollen Anstieg und einer steilen kurvigen Abfahrt in Richtung Illerbeuren zum Schwäbischen Bauernhofmuseum. Original eingerichtete Häuser und Höfe erzählen die Geschichte der ländlichen Bevölkerung und ihrer Kultur.

Nach Überquerung der Iller wird es hügeliger, doch Leutkirch mit der malerischen Altstadt und Kopfsteinpflastergassen entlohnte beim Bummeln. In Bad Wurzach lockte das Ried. Am Obersee entlang erreichen die HSVler Kißlegg. Hier erheben sich barocke Prachtbauten zwischen Wiesen, Mooren und Wäldern. Am Ortseingang Wolfegg fuhren die Freunde zur Loreto-Kapelle, von wo aus sie eine Aussicht vom Zugspitzmassiv bis zu den Berner Alpen hatten. Abstecher zum Schloss mit Automobilmuseum und zum Bauernhausmuseum haben sich gelohnt.

„Alles hat prima geklappt, keine Unfälle, keine größeren Defekte, schöne Erlebnisse, sehr gute Unterkünfte und Gastfreundschaft“, war sich die Gruppe einig. zg

