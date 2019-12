Berufung für den Lebensweg

„Im Namen der Stadt Hockenheim möchte ich mich für Ihre jahrelange Arbeit bedanken. Der Eintritt in den Ruhestand ist für Sie eine erfreuliche Nachricht, für uns leider nicht.“ Mit diesen Worten verabschiedete Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei einer kleinen Feierstunde die Mitarbeiterinnen Claudia Stohner und Monika Langlotz in den Ruhestand. Er überreichte ihnen in der Hub-äcker-Schule einen Blumenstrauß.

An der Verabschiedung nahmen neben zehn Kollegen auch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Daniel Ernst vom zuständigen Fachbereich und Personalrat Johannes Lienstromberg teil.

Erfahrung in der Kinderbetreuung

Claudia Stohner wurde am 10. April 1954 in Heidelberg geboren. Sie begann ihre berufliche Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Hockenheim am 26. August 2002 als Kernzeitbetreuerin für die Kinder in der Pestalozzi-Schule. Im September 2006 erfolgte die Versetzung in die Hubäcker-Schule, in der sie bis Ende des Jahres tätig war.

Einen ähnlichen Berufsweg ergriff auch Monika Langlotz. Sie wurde am 27. April 1954 in Kork geboren. Am 9. Oktober 2006 nahm sie ihre Tätigkeit in der Hubäcker-Schule auf. Dort ist sie ebenfalls bis Ende des Jahres auch als Kernzeitbetreuerin im Einsatz.

Im Job fest verankert

Trotz Rente bleiben Claudia Stohner und Monika Langlotz der Hubäcker-Schule erhalten. Sie führen ihre Tätigkeiten weiterhin aus. „Schön, dass Sie mit Ihrer Erfahrung weitermachen“, sagte OB Marcus Zeitler. Die beiden Kernzeitbetreuerinnen freuten sich, dass sie weiterhin mit Kindern arbeiten können.

Sie lobten vor allem die gute Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern in der Hubäcker-Schule. Anschließend tauschten sich die Anwesenden über den Wandel des Berufsbildes in der Betreuung von Kindern aus. zg

