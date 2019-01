Bescheide sind raus

Grundstückseigentümer, bei denen sich der Steuerbetrag geändert oder ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat, haben Post bekommen. Die Stadtverwaltung hat die Steuerbescheide für 2019 zugestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedoch erhielt der Großteil der Grundsteuerzahler keinen neuen Steuerbescheid. In diesen Fällen wird die Grundsteuer in unserer Zeitung veröffentlicht. Für die Steuerschuldner treten damit die gleichen Rechtswirkungen ein wie bei einem schriftlichen Bescheid.

Auch bei der Gewerbesteuer werden keine Jahresbescheide erstellt. Die vierteljährlichen Vorauszahlungen ergeben sich aus dem zuletzt ausgestellten Steuerbescheid.

Hundehalter erhielten eine Steuermarke in Türkis. Hunde, die älter als drei Monate sind, müssen beim Steueramt angemeldet werden, so die Mitteilung weiter. Zudem muss jeder Aufsteller von Spielgeräten bis zum zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres getrennt nach Spielgerät und Monat eine Steuererklärung bei der Stadtverwaltung abgeben. zg

