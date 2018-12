Bescheiden Leben und auf Gottes Spuren besinnen

Hockenheim.Im Advent ist es bei den katholischen Frauen in Hockenheim Tradition, ihre letzte Frauenmesse im Jahr besinnlich im Gemeindehaus zu feiern und im Anschluss an den Gottesdienst die Mitglieder der KFD zur Adventsfeier einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wenn es draußen kalt wird, leuchten in der Mitte des großen Saales im Gemeindehaus St. Christopherus die Kerzen auf dem mit Tannenzweigen gelegten Kranz und strahlen warmes Licht und wohlige Wärme aus. Die Mitte, wie gewohnt dem Thema entsprechend gestaltet, war in diesem Jahr ungewöhnlich dekoriert. Schuhe der verschiedensten Art liefen scheinbar alle auf das Krippenhaus zu. Da fragte sich Dekan Jürgen Grabetz – und vielleicht so manche anwesende Frau – was es damit auf sich hat, und warum nur ein einziges Paar Herrenschuhe auf den göttlichen Spuren läuft.

Spannende Texte erzählten von Johannes dem Täufer, dem viele Menschen als Wegbereiter folgten und sich taufen ließen. Sich auf Gott besinnen, selbstkritisch sein eigenes Verhalten reflektieren, bescheiden leben und andere wertschätzen waren die zentralen Aussagen der Frauenmesse. Eingängige Lieder, von Dieter Klee auf dem Klavier begleitet, machten den Gottesdienst zu einem lebendigen Erlebnis. Dekan Jürgen Grabetz dankte den Frauen, die sich durch das ganze Jahr interessante Themen und Texte für die Frauenmessen einfallen lassen.

Im Anschluss an den Gottesdienst nahmen der Dekan und die Vorsitzende Jutta Kleinert sieben neue Frauen in die Gemeinschaft der KFD auf. Esther Doll ehrte und beschenkte zusammen mit Jutta Kleinert Christa Grün und Erna Gaa für 60 Jahre Zugehörigkeit. Dekan Grabetz und Dieter Klee wurden mit Geschenken für ihre Unterstützung im Kirchenjahr bedacht. Die Kollekte geht wie in jedem Jahr an das Kinderkrankenhaus in Bethlehem.

Die Frauen saßen noch lange an den weihnachtlich gedeckten Tischen und tauschten sich bei Kaffee und Kuchen aus. Die Frauen des Handarbeitskreises waren fleißig und boten kulinarische Leckereien, liebevoll Gebasteltes und handgefertigte Geschenke aus Wolle an, die reißenden Absatz fanden. sni

