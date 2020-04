Beschlüsse hinter angelegten Masken

Neuer Tagungsort statt neue Medien: Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 29. April, um 18 Uhr findet in der Stadthalle statt. Zwischenzeitlich hatte Oberbürgermeister Marcus Zeitler erwogen, virtuell zu tagen über die Tablets, über die jedes Mitglied des Gremiums verfügt. Die Märzsitzung war am angestammten Ort im Bürgersaal des Rathauses abgehalten worden.

Die Stadtverwaltung folgt den allgemeingültigen Hygieneempfehlungen, um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Der Zutritt ist mit einem Mund-Nasen-Schutz (auch „Community-Maske“ genannt) möglich.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist die Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan 2020 sowie der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung 2021 bis 2023. Beraten und festgestellt wird auch der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020.

Nachhaltigkeitssatzung aufheben

Zuvor muss das Gremium die Nachhaltigkeitssatzung aufheben. Diese lässt weder im Haushaltsplan noch in der Finanzplanung eine Nettoneuverschuldung zu. Da die Stadt bis 2023 über 70 Millionen Euro Investitionen plant, liefe der vorgelegte Haushaltsplan den Vorgaben der Nachhaltigkeitssatzung zuwider.

Zur Weiterentwicklung der Theodor-Heuss-Realschule sowie für die Unterbringung der Räumlichkeiten von Volkshochschule und Musikschule im Schulzentrum soll die Verwaltung beauftragt werden, einen Realisierungswettbewerb durchzuführen.

Neu: digitale Bürgersprechstunde

Bei der „Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG“ stehen Änderungen des Gesellschaftsvertrags an. An der Gesellschaft, die langfristig die gebührenstabile und sichere Verwertung oder Entsorgung von Klärschlämmen sicherstellen soll, übernimmt Hockenheim 7,8 Prozent der Gesellschaftsanteile.

Wie die digitale Bürgersprechstunde in Form eines Chats funktioniert, die die Verwaltung noch im April einführt, wird in der Sitzung erläutert. Die Tagesordnung wird abgerundet durch Besucherfragen zum Einstieg, Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung, Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus der Mitte des Gremiums. Die Beratungsvorlagen können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite www.hockenheim.de abgerufen werden. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.04.2020