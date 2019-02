Beschützender Begleiter seit dem Mittelalter

Wutschnaubend starrt der Drache dem gepanzerten Reiter hinterher, der ihm einen schmerzhaften Hieb in die Seite versetzt hat. Heiße Schwefelschwaden treten aus seinen Nüstern. Das Ungeheuer stößt dem Angreifer einen glühenden Flammenstrahl entgegen. Der Reiter pariert die Attacke mit seinem Schild, auf dem ein rotes Kreuz prangt. Der Drache setzt zum Sturzflug an und donnert dem mutigen Ritter entgegen. Dieser duckt sich im letzten Moment zur Seite und rammt dem feuerspeienden Ungetüm seine Lanze mitten ins Herz.

So oder so ähnlich könnte es sich zugetragen haben, vor 17 Jahrhunderten, als der Heilige Georg den Drachen tötete, um das Leben einer blaublütigen Jungfrau zu retten. In der Hockenheimer Ortsgeschichte wird zwar von einem Drachen nichts erwähnt, einen Drachentöter findet man in der Rennstadt allerdings trotzdem. Die katholische Kirche ist nach ihm benannt und hat dem Heiligen Georg an der Kirchenfront gut sichtbar ein steinernes Denkmal gesetzt.

Als Märtyrer gestorben

Der Heilige Georg lebte vermutlich im dritten Jahrhundert in Kappadokien, einer Region in Zentralanatolien in der heutigen Türkei. Seine älteste Erwähnung Georgs findet sich beim Kirchenvater Eusebius. Der beschreibt seinen Tod als Märtyrer und nennt seinen Todestag. Der 23. April ist seitdem der offizielle Gedenktag des Heiligen. Georg ist ein Märtyrer der „diokletianischen Christenverfolgung“. Sie war die letzte, aber auch die schlimmste der Christenverfolgungen im Römischen Reich.

Die römischen Kaiser Diokletian, Maximian, Galerius und Constantius erließen im Jahr 303 eine Reihe von Edikten, mit denen sie die Rechte der Christen widerriefen und von ihnen verlangten, den römischen Göttern zu opfern. Der Legende nach protestierte Georg gegen die Verfolgung, indem er sein ritterliches Kleid ablegte, Hab und Gut an die Armen verschenkte und sich offen zum christlichen Gott bekannte.

Zur Strafe wurde sein Fleisch mit Nägeln blutig gerissen und Salz in seine Wunden gerieben. Im Gefängnis sollte Georg mit dem Giftbecher eines Zauberers vergiftet werden. Durch das Kreuzzeichen, das er über dem Becher machte, wurde Georg der Legende nach verschont. Er wurde gerädert und in einen Kessel mit siedendem Blei geworfen – überstand jedoch alles unbeschadet.

Er gab schließlich vor, dem Glauben an Gott abzuschwören. Seine Richter riefen das Volk zusammen, und Georg begann zu beten. Feuer regnete vom Himmel und verbrannte Tempel, Priester und Götzenbilder. Zur Strafe wurde er von Pferden durch die Stadt geschleift und enthauptet.

Den Kreuzrittern soll Georg später mehrfach in weißer Rüstung nahe Jerusalem erschienen sein. Seit dem 12. Jahrhundert wird die Legende des Heiligen Georg mit dem Kampf gegen einen Drachen in Verbindung gebracht, der die jungfräuliche Königstochter als Opfer von den Bewohnern einer Stadt fordert Georg tritt – wie viele Held vieler Rittermärchen dieser Zeit – in Erscheinung und verwundet den Drachen schwer. Die Königstochter führt Georg in die Stadt, deren Bewohner sich aus Dankbarkeit taufen lassen.

Vorbild für Flagge Englands

Das Symbol des Märtyrers begegnet dem aufmerksamen Beobachter an vielen Orten. Das Georgskreuz in Rot auf weißem Grund ziert bekanntermaßen die Flagge Englands. Auch das Jerusalemkreuz, das zur Flagge Georgiens gehört, basiert auf dem Georgskreuz.

Reliquien, die dem Heiligen zugeschrieben werden, werden an verschiedenen Orten verehrt. In Toulouse etwa ist Georg angeblich begraben. Sein Haupt soll zunächst in Ferrara aufbewahrt worden sein, wird aber seit dem 8. Jahrhundert in Rom verehrt. Auch in Hockenheim ist die Verehrung Georgs keine neue Erscheinung. In einer Urkunde der Diözese Speyer aus dem Jahre 1364 wird zum ersten Mal ein Gotteshaus in der Stadt erwähnt. Dieses war bereits dem Drachentöter geweiht.

Das Gebäude (wahrscheinlich noch aus Holz) wich 1490 einem steinernen Bauwerk. Heute steht an dieser Stelle das katholische Gemeindezentrum St. Christophorus, dessen Turm trotz mehrmaligen Wiederaufbaus wahrscheinlich dem Ausstehen des mittelalterlichen Kirchengebäudes recht genau entspricht.

Eingeweiht vom Erzbischof

Die katholische Pfarrkirche St. Georg wurde 1910/11 im Jugendstil errichtet. Die Pläne entwarf der Leiter des erzbischöflichen Bauamtes in Karlsruhe, Johannes Schroth. Schroth baute zuvor Kirchen in neoromanischem und neogotischem Stil. Die Grundsteinlegung erfolgte am Himmelfahrtstag 1910. Die örtliche Bauleitung hatte der Architekt Karl Fischer aus Odenheim. Am 15. Oktober 1911 weihte Erzbischof Thomas Nörber die neue Kirche ein.

Auf der Mittelachse der Fassade befindet sich eine Reliefplastik, die den heiligen Georg beim Kampf mit dem Drachen darstellt. Bildhauer war Hermann Taglang, dessen Kunst auch im Innenraum des Gotteshauses zu bewundern ist.

Dieses relativ junge Gotteshaus war aber bei weitem nicht das erste, mit dem der Heilige geehrt wurde. Schon 896 brachte der Mainzer Erzbischof und Abt des Klosters Reichenau Hatto I. Reliquien in die Georgskirche auf der Insel Reichenau, die er von Papst erhalten hatte. Noch heute will man dort über Georgs Schädeldecke verfügen. Auf diese Verehrung geht auch die Gründung des Klosters St. Georgen im Schwarzwald im 11. Jahrhundert zurück. Eine Reliquie hat Hockenheim zwar nicht, dafür aber einen waschechten Drachentöter als Beschützer nicht nur seiner Jungfrauen.

