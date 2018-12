Besinnliche Auszeit von der Hektik des Advents

Volksmusik hat ihre eigene Sprache. Sie beschreibt blumig und bunt, setzt auf Emotion und das Schöne in der Welt. Und: Sie erdet diejenigen, die sich auf sie einlassen. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist das ein hohes Gut, das die Besucher der „Klingenden Bergweihnacht“ in der Stadthalle am Freitagabend sichtbar zu schätzen wussten. Stimmungsvolles und Weihnachtliches wurde in der Dreistunden-Musik-Revue kredenzt.

Wer ein Abonnement hat, war klar im Vorteil. Vor Beginn der melodieseligen Reise durch die sanft-wiegende Wellenwelt leichtfüßiger Noten-Text-Kombinationen gab’s bereits ein Tête-à-Tête mit den Künstlern im Separée. Hansy Vogt, der multifunktional einsetzbare Gute-Laune-Macher, zeigte sich da schon in Form für die kommenden Stunden, war nimmermüde für Selbstbildnisse mit den Fans zu haben und sorgte mit lockerem Geplauder für gelöste Stimmung – Qualitäten, die auf alle Stars des Abends zutrafen.

Von Bruchsal bis Bad Krozingen, von Landau bis Leinfelden-Echterdingen ist die Crew auf Tour. In Hockenheim sind alle – ganz klar – besonders gern. Mehr als einmal darf sich das Publikum im Verlauf des Abends über Lob für die Stadt und vor allem deren Leute freuen. Sie danken es den Künstlern mit Applaus, Schunkeln und Freudestrahlen.

Schäfer wieder ohne Schuhwerk

Keinen der altgedienten Volksmusik-Fans wundert es, dass die Schäfer ohne Schuhwerk auftreten. Das tun sie schließlich schon seit 28 Jahren. So lange singen sie auch auf Deutsch. „Und das wird so bleiben“, ruft Michael Kastel, der Sonnyboy des Quartetts. „Heut ist ein wunderbarer Tag, heut bin ich super drauf“, singt das Publikum umso lauter den nächsten Hit mit.

Die Zuhörer wollen aber nicht nur feiern. Sie sind auch für besinnliche Momente zu haben. Wie die, die Sängerin Liane vor der winterlichen Bühnenkulisse mit weißen Weihnachtsbäumen und warmen Lichtspielereien einfließen lässt. „Lass die Sterne am Himmel heut’ Nacht“, sendet die 40-Jährige eine Botschaft aus, während im Hintergrund projizierte Herzen aus dem Nichts ins Unbekannte ausschwirren.

Die gemeinsame Weihnachts-CD mit Reiner Kirsten kommt im Programm nicht zu kurz – eine perfekte Note kurz vor dem zweiten Advent, wie es das gesamte Konzert eine ist. Der Mix zwischen schwungvollem Akkordeon-Sound, gepaart mit E-Gitarre und Schlagwerk, teilweise aufgepeppt durch modernen Rhythmus vom Mischpult, passt und weckt die Lust auf mehr.

Ausflug in Schlagervergangenheit

Kirsten punktet mit blauen Augen und kräftiger, aber sanfter Stimme. Mit sechs Jahren hat er den Gesang entdeckt. Ein Träumer ist er geblieben und besingt sich als solchen quasi selbst. Ein wenig Retro ist auch dabei: „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ löst in vielen Besuchern die eigene Sangeslust aus.

Die Feldberger greifen den Faden auf und weben ihn neu, aber „Herzerfrischend echt“ – wie einer ihrer Titel lautet. Mächtig Gas geben die Jungs, die seit einem Vierteljahrhundert gemeinsam Musik machen und zu denen Moderator Vogt als Sänger und Gitarrist zählt. Tolle Titel anderer Künstler top neu vertont – das gefällt dem Publikum.

Die Auszeit im Advent hat sich rentiert, nicht nur für die Künstler, die Autogramme und CDs an die Fans brachten. Vielmehr für die Besucher, die sich in all der vorweihnachtlichen Hektik eine klingende Auszeit gegönnt haben.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 10.12.2018