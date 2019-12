Besinnlicher Jahresausklang

Mitten in der Zeit der zwölf Rauhnächte, die mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember beginnen und bis zum 6. Januar andauern, feiert das Hockenheimer Asylnetzwerk am 28. Dezember ab 15 Uhr seinen erfolgreichen Jahresabschluss im Café Komm. Als Rauhnächte bezeichnet man die Zeit der längsten Nächte des Jahres mit kaum wahrnehmbaren zeitlichen Veränderungen.

Hierzu laden die ehrenamtlichen Helfer alle Interessierten ins Lutherhaus zum Jahresrückblick und ein paar gesellige Stunden gemeinsam mit den Geflüchteten ein. Bei Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck soll an die wesentlichen Erlebnisse aus rund 160 Stunden, die das Café Komm in diesem Jahr geöffnet hatte, erinnert und somit ein friedlicher und besinnlicher Abschluss unter ein ereignisreiches Jahr gesetzt werden.

Die Bevölkerung ist eingeladen, diese Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit dem Asylnetzwerk und den in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten zu nutzen. Am 24. und 31. Dezember bleibt das Café Komm geschlossen. kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 19.12.2019