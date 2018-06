Anzeige

Hohe Verdichtung im Wohngebiet

Richard Zwick (SPD) erinnerte an die lange Diskussion um die Schaffung sozialen Wohnraums im vergangenen Jahr, bei der wiederholt auf die hohe Verdichtung in dem Gebiet hingewiesen worden sei. Wenn der Gemeinderat an dieser Stelle einen Kindergarten bauen ließe, könnte dort nicht ein Investor ein weiteres fünfgeschossiges Gebäude errichten. Die Parkplätze für die Tagesstätte könnte außerhalb der Öffnungszeiten für die Anwohner freigegeben werden, so sie intelligent geplant seien. Der benachbarte Abenteuerspielplatz solle auf jeden Fall erhalten werden.

Klaus Jahnke (FDP) schloss sich der Argumentation von Markus Fuchs an und verwies auf weitere mögliche Grundstücke, die im Anschluss noch besprochen werden sollten.

Adolf Härdle attestierte dem Kindergartenbau im Namen der Grünen eine hohe Sozialverträglichkeit, das hätten die Reaktionen der Menschen aus dem Wohngebiet gezeigt. „Wenn da so ein Klotz hinkommt, wäre das schlechter, als wenn wir eine soziale Einrichtung erstellen, die vielleicht entzerrend wirken kann.“

Gabi Horn (FW) legte nach: Eine noch größere Verdichtung sei in dem Gebiet nicht wünschenswert, derzeit entstünden bereits 80 weitere Wohnungen. Für die jungen Familien, die dort einziehen werden, seien kurze Wege zum Kindergarten wünschenswert. Für den Kindergarten-Neubau stimmten zwölf Stadträte von SPD, Grünen und Freien Wählern, sechs von CDU und Klaus Jahnke dagegen. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 30.06.2018