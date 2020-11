Besser online unterstützen

Region.Die beiden Weltkriege haben schmerzlich bewiesen, dass ohne Erinnerung, ohne das Lernen aus der Geschichte keine Versöhnung und damit auch kein dauerhafter Frieden möglich ist. Versöhnung ist eine Voraussetzung für Frieden. So wurde es zur Aufgabe des Volksbundes, nicht nur die Toten der Weltkriege zu suchen und würdig zu bestatten, sondern sich für die Versöhnung über den Gräbern, für Verständigung zwischen den Völkern und für den Frieden zu engagieren. Je weiter die beiden Weltkriege zurückliegen, desto wichtiger wird es, das Erinnern an die Folgen von Krieg wach zu halten. Deswegen engagiert sich der Volksbund auch in der Jugend- und Bildungsarbeit.

Auch wenn der Bund seine gemeinnützige Arbeit im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen.

Deshalb bittet der Volksbund um die Unterstützung bei der Haus- und Straßensammlung, die noch bis Sonntag, 22. November, läuft. In einzelnen Gemeinde wird auch zu anderen Zeiten bis Januar 2021 gesammelt. Die Erinnerungsarbeit muss auch in den aktuell herausfordernden Zeiten weitergehen, schreibt der gemeinnützige Verein.

Kontakte vermeiden

Die Sicherheit der ehrenamtlichen Sammler wie auch der Spender ist dem Volksbund wichtig. Deswegen wurde ein Hygienekonzept erstellt, woran sich die Sammler halten sollen. Außerdem können sich die Ehrenamtlichen ausweisen. Aufgrund des dynamischen, besorgniserregenden Verlaufs der Corona-Pandemie bitten die Verantwortlichen, die ehrenamtlichen Sammler zur Vermeidung und Reduzierung von Kontakten von der Fortsetzung von Sammlungen, die ein unmittelbares Zusammenwirken mit dem Spender erforderlich machen, insbesondere von Haussammlungen (von Tür zu Tür mit Liste), ab diesem Montag, 2. November, Abstand zu nehmen. zg

