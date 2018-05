Anzeige

Freiheit des Amateurs

„Jeder Augenblick war für mich wieder existent“, erinnert sie sich an diese Zeit, als sie die Präsentation in ihrem Galeriehaus vorbereitete, „ich möchte dahin nicht wieder zurück, aber jedes einzelne Stück ist Teil meiner Geschichte. Und trotzdem so aktuell.“ Viele der Gäste der Vernissage freuten sich, dass sie einen Blick auf die Anfänge erhaschen konnten, Späth visuell auf ihrem Weg begleiten konnten und gemeinsam mit ihr in der eigenen Moderne ankommen durften. „Ich habe immer gerne etwas ausprobiert und wenn ich heute sehe, dass ich da anders gearbeitet habe, dann akzeptiere ich das“, erläuterte die Künstlerin, „das Ausprobieren ist schön, denn es ist anders als bei den Profis, die von ihrem eigenen Stil kaum abweichen dürfen, weil sie daran gemessen werden.“

Erinnerungen an den Wald

Sie kann sich erproben und tut es auch. Ihre Lieblingsexponate erzählen davon: „Netzwerk Frühling“ gehört dazu und zeigt warme, weiche Grüntöne, die sie „an den Laubwald in Hockenheim“ erinnern, „der ist so differenziert in den Grüntönen.“ Bereits im vergangenen Jahr begann sie ihre Serie „Tierkreiszeichen“ und ist derzeit fasziniert davon, wie „sehr unsere Welt von den Gestirnen abhängig ist.“ Nicht nur Flut und Ebbe seien eine starke Präsenz, sondern auch die Aktionen der Menschen belegen immer wieder diese Macht. Zu ihrem Können und ihrem Wirken gratulierte unter anderem Ingeborg L. Klinger von der „Gedok Mannheim-Ludwigshafen“. Der Frauenkunstverein widmet sich derzeit ebenfalls dem „Chaos und dem Zufall“ in seiner Ausstellung, die am 30. August im Schloss Hemsbach eröffnet wird.

Gisela Späth wird hier ihre Arbeiten in Tusche und Seide „Monotypie als Collage“ vorstellen. „Ihre Bilder verzaubern, haben eine subtile Leichtigkeit, bieten raffinierte Techniken und eine Heiterkeit sowie differenzierten Ideenreichtum“, so die Vorsitzende der Gruppierung und erhielt für diese Erkenntnis Applaus, „die Bilder von Gisela Späth sind damit immer wieder ein Augenschmaus für uns alle.“

Info: Weitere Informationen unter www.atelier-spaeth.de

