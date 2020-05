Besucher halten Regeln ein

Hockenheim.Vor gut drei Wochen konnte die Stadtbibliothek mit Einschränkungen wieder öffnen. Die Leser haben die Möglichkeit dankbar angenommen und sich mit neuem Lesestoff zu versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbibliothek. Um den Nutzern den Neustart einfacher zu machen und um einen zu hohen Andrang in den ersten Tagen zu vermeiden, hat das Team der Stadtbibliothek in der Öffnungszeit nach der Corona bedingten Schließung darauf verzichtet, Mahnungen zu verschicken.

Da sich nun der Betrieb unter den besonderen Hygieneregeln eingespielt hat, werden ab Dienstag, 2. Juni, wieder die Mahnvorgänge aufgenommen. Medien, die aus der Zeit vor der Corona bedingten Schließung entliehen worden sind und sich noch bei den Entleihern zu Hause befinden, können noch diese Woche bis einschließlich Samstag, 30. Mai, zurückgegeben oder bei der Stadtbibliothek verlängert werden.

Neuen Ausleihrekord aufgestellt

„Die Besucher haben die Regeln gut eingehalten und es hat alles reibungslos funktioniert, alle haben Verständnis für die Situation gezeigt. Wir konnten sogar einen neuen Ausleihrekord verbuchen“, resümiert Bibliotheksleiter Dieter Reif die letzten drei Wochen der Öffnung.

„Die eingeführten Vorsichtsmaßnahmen wurden vorbildlich umgesetzt und es wurde Rücksicht aufeinander genommen“, sagt er. Die aktuellen Maßnahmen und Regelungen gelten auch in der Stadtbibliothek bis auf Weiteres. zg

