Besucher irren durch den Mais

Aufgeregt blickt Max auf den Eingang des Maislabyrinths vor ihm. Die grünen Stauden in der Seewaldsiedlung sind fast doppelt so groß wie er; der Weg ist mit Heu ausgelegt. Max kann es kaum erwarten, endlich die versteckten Tiere im Irrgarten zu suchen und zupft seine große Schwester Lara am Ärmel.

„Wir sind das erste Mal in einem Maislabyrinth“, erklärt Mutter Yvonne Vogt. Für das

...