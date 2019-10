Besucher zeigen Linedance als Showeinlage

Tanzen bereitet über alle Altersgruppen hinweg Freude und verbindet. Das stellten die Besucher beim Tag der offenen Tür in der Tanzschule Feil fest. Tanzschulinhaber Regina und Wolfgang Feil begrüßten den ganzen Nachmittag über zahlreiche Gäste, die sich in den neuen Räumen im Mörscher Weg umschauten und bei verschiedenen Workshops neue Tänze ausprobieren konnten.

Eröffnet wurde das Programm mit einer Tanzvorführung der kleinen Tanztalente, die mit „Nobody’s perfect“, dem „Lillifee Dance“ und der „Biene Maja“ das Publikum begeisterten. Davon ließen sich beim Mitmachprogramm von Tanzlehrerin Claudia Groß auch Geschwister, Eltern und Großeltern anstecken. Abgelöst wurden die Kleinen von den Tänzerinnen mit mehr Lebenserfahrung aus dem Club Agilando, die zeigten, dass auch im fortgeschrittenen Alter das Tanzen ein Stück Lebensfreude bedeutet.

Schritte für Einsteiger und „Profis“

Danach ging es weiter mit Showeinlagen und einem bunten Mitmachprogramm. Linedance als „Rückkehrer des Jahres“ stand mit verschiedenen kleinen Choreographien und dem aktuellen Charthit „The Git Up“ ganz oben auf der Beliebtheitsskala, so dass die gemeinsam mit den Linedancetrainerinnen Regina Feil und Sylvia Deuschel einstudierten Schrittfolgen direkt als kleine Showeinlage präsentiert wurden.

Boogie-Woogie und Swing, Salsa, Discofox und West Coast Swing vervollständigten das große Programm und bei jedem Workshop fanden sich viele tanzbegeisterte Paare, um entweder die Basics der Tänze oder im zweiten Saal ausgefallene neue Schrittkombinationen zu erlernen.

Wer also Neues entdecken oder alte Erinnerungen wieder auffrischen wollte, war beim Tag der offenen Tür in der Tanzschule Feil genau richtig, und so ging nach sechs Stunden vollem Programm ein sehr gelungener Tag zu Ende, bei dem viele Teilnehmer festellten, dass Tanzen ein besonderes (Erfolgs-)Erlebnis vermitteln kann. zg

