Betreuung von Kindern

Zur Online-Fraktionssitzung lädt die CDU-Fraktion alle interessierten Bürger am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr ein. Im Mittelpunkt werden die Themen der Gemeinderatssitzung stehen, wobei vor allem zwei Themen rund um die Kinderbetreuung vorgestellt und diskutiert werden sollen. „Nachdem wir im Januar einen Antrag zur Förderung von Tagesmüttern gestellt haben, freuen wir uns, dass dieser nun zur Verabschiedung auf der Tagesordnung steht“, so Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. Aus Sicht der CDU-Verantwortlichen leisteten die Tagesmütter bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Betreuung von U3-Kindern. Mit der Förderung erhofft man sich einen weiteren Ausbau an Betreuungsplätzen.

Weiterhin möchte man die geplante Kooperation der städtischen Kindertageseinrichtungen mit dem Postillion diskutieren. Insbesondere möchte man der Frage nachgehen, welche Veränderungen damit einhergehen und welche Vorteile man sich von dieser Kooperation verspricht.

Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internetanschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Eine Kamera ist hilfreich. Die Anmeldedaten können bei Markus Fuchs unter Telefon 06205/1 66 28 oder per E-Mail an markus.fuchs@cdu-hockenheim.de angefordert werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.12.2020