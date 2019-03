Betreuungsbedarf zentral melden

Plätze in Kindertageseinrichtungen sind vielerorts zum knappen Gut geworden. Überall entstehen neue Gebäude, um der Nachfrage, aber auch dem Anspruch entsprechen zu können. Weil trotzdem Plätze fehlen, wollen Eltern auf Nummer sicher gehen und melden ihre Sprösslinge in mehreren Einrichtungen gleichzeitig an. Das erschwert es den Trägern, den tatsächlichen Betreuungsbedarf zu ermitteln. Sie haben sich deshalb darauf verständigt, ein neues Online-Portal „Zentrale Vormerkung“ für Eltern auf der Homepage der Stadt einzurichten. Ab Mai können Plätze nur noch darüber beantragt werden.

Stefan Kalbfuss, Leiter Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport, stellte mit der für die „Zentrale Vormerkung“ zuständigen Mitarbeiterin Sabine Seip das Instrument vor. Die bisherige Praxis, dass die Eltern ihre Kinder direkt bei der Kindertagesstätte (Kita) anmelden, habe zu zahlreichen Mehrfachanmeldungen und Abstimmungsrunden zwischen den Leitungen geführt. Die „Wartelisten“ abzugleichen, sei mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden, unterstrich Kalbfuss.

Fast 1400 Kinder haben Anspruch

Immerhin haben aktuell fast 1400 Kinder nach dem Gesetz einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, das sind rund 100 mehr als vor gut zwei Jahren absehbar. Träger und Leitungen waren sich – nicht nur in Hockenheim – einig, dass sich etwas ändern muss. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales hat mit „Kita-Data-Webhouse“ ein System mit dem Modul „Zentrale Vormerkung“ entwickelt. Der Gemeinderat hat im September 2017 entschieden, dieses einzuführen und dafür eine neue Stelle zu schaffen, blickte der Fachbereichsleiter zurück.

Das System schließe Mehrfachanmeldungen aus und erleichtere der Kommune die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs. „Damit fällt das mühsame händische Listenführen weg“, nannte Kalbfuss einen wesentlichen Vorteil.

Eltern soll es ein einfaches und transparentes Verfahren bieten, sie kommen ab 1. Mai „mit weniger Klicks dahin, wo sie hinwollen“. Kalbfuss betonte, dass es nicht um die Vergabe der Plätze geht – die liegt nach wie vor in den Händen der Einrichtungen. Doch die Eltern müssen mit dem Rathaus nur noch einen Ansprechpartner kontaktieren, um ihren Betreuungsbedarf anzumelden. Sie müssen sich registrieren, erhalten Zugangsdaten und können bis zu drei Wunschkitas mit persönlicher Präferenz angeben.

Vier Vergabetermine pro Jahr

Detailliert anzugeben ist die gewünschte Betreuungsform (ganztags, halbtags, verlängerte Öffnungszeiten). Wenn die Eltern alles ausgefüllt haben und die Eingaben speichern, erhält Sabine Seip eine Mail an die Adresse „kita-vormerkung@hockenheim.de“. Sind die Daten mit denen im Einwohnermeldesystem abgeglichen, werden die Wünsche für Einrichtungen „sichtbar“, aber noch nicht bearbeitbar.

Das erfolgt erst zu einem der vier Vergabetermine pro Jahr. Neun Monate vor der gewünschten Aufnahme muss die Vormerkung mindestens eingetragen sein, sechs Monate vor der Aufnahme kommen die Zu- oder Absagen per E-Mail. Sollten alle drei Wunscheinrichtungen absagen, müssen die Eltern mitteilen, ob die Vormerkung an weitere Einrichtungen weitergeleitet werden soll oder ob sie bei einer bestimmten Kita auf die Warteliste gesetzt werden wollen.

Nach einer (unverbindlichen) Zusage haben die Eltern 14 Tage Zeit, um mit der Einrichtung einen Termin für ein Aufnahmegespräch auszumachen. Die verbindliche Zusage erfolgt erst an oder nach diesem Termin. Eine Vormerkung ist frühestens ab Geburt möglich beziehungsweise frühestens eineinhalb Jahre vorm gewünschten Aufnahmedatum. Derzeit sind laut Kalbfuss rund 60 Kinder auf einer Warteliste.

Die Stadt hat die Eltern von 300 Kindern angeschrieben, für die die Vormerkung relevant ist. Wer keine Post erhalten hat, obwohl seine Kinder in Einrichtungen angemeldet sind, wird gebeten, sich unter Telefon 06205/2 12 40 zu melden.

