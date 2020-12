Betrieb mit Tradition

Der älteste Hockenheimer Familienbetrieb im Bereich Hotellerie und Gastronomie hat sein Angebot über die Weihnachtsfeiertage und Silvester erweitert und bietet spezielle Speisen zur Bestellung und Abholung an. Darauf verweist Oliver Berlinghof, Inhaber und Geschäftsleiter des Hotels und Restaurants „Zur Pfalz“ in der Schulstraße 25 im Zusammenhang mit unserem Bericht über den Pächterwechsel im „Güldenen Engel“. Dort war irrtümlich die Aussage gefallen, dass es keine weiteren Lokale mit deutscher Küche in Hockenheim gebe.

„Uns haben viele besorgte Anrufe und Nachrichten erreicht“, berichtet Berlinghof, der als ausgebildeter Koch und staatlich geprüfter Gastronom den elterlichen Betrieb vor 20 Jahren übernommen hat. Er konnte die Anrufer beruhigen: Die „Pfalz“ kann zwar wie alle anderen Lokale aktuell ihre Gäste nicht vor Ort bewirten, doch sie bietet wie gewohnt deutsche Küche für außer Haus an.

Events runden Angebot ab

Seine Großmutter Martha Berlinghof, geborene Buchter, führte die Gaststätte und die etwas später dazugekommene Pension zusammen mit ihrem zweiten Mann, Arthur Klee, bis 1986. Danach übernahm einer ihrer Zwillingssöhne, Josef Berlinghof, den Betrieb zusammen mit seiner Frau Ursula Berlinghof.

Während dieser Zeit wurde das Restaurant stetig vergrößert und die Kegelbahn entfernt, die jahrelang Bestandteil der Gaststätte war. Der Hotelbetrieb umfasst zehn Zimmer. Das Restaurant steht für regionale und saisonale deutsche Küche. Saison-Karten zur Spargel- oder Gänsezeit sowie Events wie der Wiesn-Abend oder die „After-Fastnachtsumzug-Party“ runden das Angebot ab. Zwei Nebenzimmer sowie Biergarten und Lounge im Sommer erweitern die Bewirtungsmöglichkeiten. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 18.12.2020