Betrunkene wechseln Fahrersitz

In der Theorie mag die Idee überzeugend gewesen sein, doch in der praktischen Umsetzung haperte es dann doch: Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der B 39 kurzerhand den Fahrersitz mit seinem Begleiter gewechselt – doch wie die Polizei bei einer Kontrolle schnell bemerkte, hatte dieser sogar noch mehr Alkohol intus. Die Beamten setzten dem fragwürdigen Treiben schließlich ein Ende.

Gegen 23.30 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen VW Golf, der auf der B 39 von Karlsruhe in Richtung Schwetzingen in Schlangenlinien fuhr. Außerdem soll das Auto plötzlich kurz angehalten und Fahrer und Beifahrer sollen die Sitzplätze gewechselt haben, teilte die Frau per Notruf mit. Eine alarmierte Streife entdeckte den Wagen schließlich auf der Landesstraße 560 im Bereich der Abfahrt Neulußheim-Süd und konnte ihn kurz darauf auf der B 39 zwischen den Abfahrten Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte kontrollieren.

Zwischen 1,4 und 2 Promille

Zu diesem Zeitpunkt führte den Ermittlern zufolge ein 24-Jähriger das Fahrzeug, auf dem Beifahrersitz saß ein 45-Jähriger. Den Beamten wehte deutlicher Alkoholgeruch entgegen – von beiden Plätzen. Ein bei den Männern durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von knapp 2 Promille, beim 45-Jährigen waren es immerhin noch mehr als 1,4 Promille.

Im Polizeirevier Hockenheim wurden beiden Insassen Blutproben entnommen sowie beide Führerscheine sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr dauern an.

Warum die beiden betrunkenen Insassen letztlich den Fahrerwechsel durchführten – ob als Täuschungsversuch oder aus reiner Schnapslaune heraus – konnte nach Angaben der ermittelnden Beamten bislang nicht endgültig geklärt werden. beju/pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.01.2020