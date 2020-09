Beutel voller Geschichten

Die Welt der Comics entführt die Leser in spannende und unbekannte Welten. Die Stadtbibliothek lädt ihre Nutzer an ihrem ersten „Comic-Tag“ zu dieser Reise ein. Er findet am Samstag, 5. September, von 10 bis 13 Uhr während den Öffnungszeiten der Bibliothek statt. Die Mitarbeiter verschenken kostenfrei je eine Tragetasche, die mit Comics prallgefüllt ist. Die Bildergeschichten, die sich in den Taschen verbergen, sind eine Überraschung. Die Aktion gilt vorbehaltlich nur solange der Vorrat an Comic-Taschen reicht. Sie richtet sich an alle Personen, die einen Leseausweis der Bibliothek besitzen.

Für einen Leseausweis ist eine Anmeldung bei der Stadtbibliothek erforderlich. Zur Anmeldung benötigen Interessenten einen gültigen Personalausweis. Bei der Vorlage eines Reisepasses ist zusätzlich ein Adressnachweis nötig. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren bedürfen der schriftlichen Genehmigung eines Erziehungsberechtigten. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Leser zur Einhaltung der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek. Der Leserausweis ist nicht übertragbar. zg

Info: Anmeldeformular unter www. stadtbibliothek-hockenheim.de

