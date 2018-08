Anzeige

Die sommerliche Pause möchte die CDU-Gemeinderatsfraktion zu einer Bestandsaufnahme in Sachen Wohnungsbau nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor allem das Thema „sozialer Wohnungsbau“ habe die Diskussion im vergangenen Jahr geprägt, so die CDU-Fraktion. Parallel dazu seien auch die ersten Aussagen aus dem Regionalplan Rhein-Neckar bekannt geworden, der für Hockenheim in den nächsten 15 Jahren ein deutliches Einwohnerplus prognostiziert.

„Wenn diese Prognose nur ansatzweise zutrifft, dann sind alle unsere bisherigen Annahmen, dass Hockenheim nicht oder nur sehr geringfügig wachsen wird, falsch. Entsprechend müssen wir unsere damaligen Schlussfolgerungen überdenken, um zutreffende Antworten auf das Jetzt und Heute zu finden“, stellte CDU Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs bei einem Vor-Ort-Termin der CDU-Fraktion am Reiterplatz fest, so die Pressemitteilung. Die CDU-Fraktion sehe das Bevölkerungswachstum als Chance an und möchte, dass Hockenheim darauf vorbereitet ist – was derzeit nur bedingt der Fall sei.

Nur Teil der Strategie

Vor Jahren hätten sich Stadtverwaltung und Gemeinderat auf den Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ festgelegt, also eine Verdichtung der innerstädtischen Gebiete bei Verzicht auf Neubaugebiete, so die Fraktion. Bei der innerstädtischen Entwicklung verweist die Fraktion auf die städtische Homepage. Dort sei zu lesen, dass der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet „Untere Hauptstraße/Schackgärten“ bereits am 30. April 2018 ausgelaufen sei, ohne, dass dort ein Fortschritt festzustellen sei. „Und wenngleich das Sanierungsgebiet Obere Hauptstraße-Süd zuletzt einige Fortschritte gemacht hat, so kann dieses Sanierungsgebiet nur ein Teil eines Gesamtstrategie sein“, stellte Bärbel Hesping fest.