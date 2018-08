Bewährter Mix dient der Bildung

Ab sofort ist das neue Semesterprogramm der VHS Hockenheim in den Rathäusern, bei Sparkassen und Volksbanken, bei örtlichen Buchhandlungen, in verschiedenen Geschäften des Einzelhandels und Arztpraxen sowie bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule kostenlos erhältlich. In Kooperation mit der Mannheimer Abendakademie konnte wieder ein prall gefülltes Heft mit Veranstaltungen, die garantiert jedem Alter und jedem Interesse gerecht werden, zusammengestellt werden.

Ein Highlight im Programm sind die Vortragsveranstaltungen zur Vorbereitung des 1250-jährigen Stadtjubiläums im kommenden Jahr. So findet in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte Hockenheim am 25. September ein Vortrag zum Thema „Aus der Kinderstube mittelalterlicher Medizin: Das Lorscher Arzneibuch“ statt. Referent ist Dr. Hermann Schefers, Leiter der UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch. Ein weiterer Vortrag folgt am 13. November. Josef Diller referiert über „Friedrich Engelhorn – Gründer der BASF und seine Hockenheimer Abstammung“.

Länderkundliche und geschichtliche Vorträge, Veranstaltungen rund um das Thema Recht und Gesundheit, das Frauenforum aber auch Wildkräuterwanderungen und Tagesfahrten – so vielfältig präsentieren sich die Einzelveranstaltungen der VHS.

Zahlreiche kreative Angebote

Der Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt nimmt sich nicht nur der Allgemeinbildung in dem Bereich Philosophie an; es gibt auch Kurse zum Thema „Letzte Hilfe – Am Ende wissen wie es geht“ oder „Ich pflege einen Angehörigen – wo bleibe ich?“.

Kreative Menschen finden bei der VHS sicher das passende Angebot. Ganz der Jahreszeit angepasst gibt es Kurse für weihnachtliches Origami oder Weihnachtskugeln gestalten – aber auch die beliebten Aquarell-, Töpfer- und Gitarrenkurse sind im neuen Programm zu finden. Erstmals bietet die VHS einen Kurs „Motorsägenführerschein für den Brennholzwerber“ an. Nach zwei Terminen erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung, mit der man berechtigt ist, liegendes Holz als „Brennholz-Selbstwerber“ zu bearbeiten. Ebenso wurde das Programm im Bereich der Fotografie deutlich erweitert.

Nach wie vor ist der Gesundheitsbereich der größte Fachbereich der VHS. Hier reicht das Angebot von Kochkursen über Entspannungs- und Aquafitnesskurse bis hin zu Pilates- und Gymnastikkurse. Erweitert wurde dieser Bereich beispielsweise im Bereich der Yoga- und Tai-Chi-Kurse. Ebenso gibt es einen Vortrag und ein Abendseminar zur LOGI-Methode. Hier wird gezeigt, wie man effektiv abnehmen kann ohne auf Vieles verzichten zu müssen.

Neu aufgenommen in das Semesterprogramm wird die Sparte „Junge Familie“. Im kommenden Frühjahrssemester möchte die VHS gerne Pikler-Kurse anbieten. Das Angebot „Spiel- und Bewegungsraum nach Pikler“ ist für Kinder im Alter bis 36 Monate gedacht, teilnehmen können jeweils maximal acht Kinder und je ein Elternteil. Zur Vorbereitung und zum Kennenlernen dieses neuen Kursangebotes findet im Januar ein Einführungsnachmittag statt. Weitere Kurse wird es im Frühjahr 2019 geben.

Themen Arbeit und Lernen

Das VHS-Sprachenprogramm bietet erneut Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in den Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Ein weiterer wichtiger Fachbereich ist die Sparte Arbeit und Beruf. Das Angebot hier reicht von den Computer-Einsteigerkursen über Office- und Excelkursen bis hin zu Kursen zur Steuererklärung. Ergänzt wird dieser Bereich durch die interessanten Angeboten für die Sparte 50 plus.

Auch Kinder und Jugendliche kommen im neuen Programm voll auf ihre Kosten. Neben den bewährten Schülerhilfe-Kursen in den Herbst- und Faschingsferien für Englisch und Mathematik, gibt es noch die Rechtschreib- und Aufsatztrainingskurse für Grundschüler. Wieder dabei sind die Mathematikkurse für Dritt- und Viertklässler sowie ein Computerkurs für zehn- bis 14-jährige in den Herbstferien.

