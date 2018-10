Bewussten Umgang mit Geld vermitteln

Durch den frühzeitigen und bewussten Umgang mit Geld werden Grundlagen geschaffen, für ein sinnvolles Haushalten und Wirtschaften im Erwachsenenalter. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, für größere Anschaffungen zu sparen, Verzicht zu üben und Pläne einzuhalten.

Um die Kinder und Jugendlichen an das Sparen heranzuführen und es ihnen zu erleichtern, findet am Dienstag, 30. Oktober, der Weltspartag in allen Filialen der Sparkasse Heidelberg statt. Auf die fleißigen jungen Sparer warten ein Gewinnspiel sowie Geschenke im Tausch gegen das Ersparte. Des Weiteren werden am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr Erzieherinnen des Heinrich-Bossert-Kindergartens die Gesichter der fleißigen Sparer in der Filiale Hockenheim, Untere Hauptstraße 2, fantasievoll bemalen. gch

