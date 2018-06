Anzeige

Die Veranstaltung „Nachtschwärmer“ war ebenfalls gut besucht. In diesem Jahr waren auch viele Kinder mit von der Partie. Das Wetter war ebenfalls ideal für die Bestimmung und der Experte, Dr. Rolf Mörtler bestimmte noch bis ein Uhr in der Nacht. Bei „Wild auf Wald“ ging es mit Förster Andreas Kolb hinaus ins Grüne. Der Fachmann sprach deutlich die Probleme an, die im Wald herrschen. Vielleicht ein wenig negativ wirkend, aber durchaus eine realistische Entwicklung und Betrachtung: Klimaveränderung, Maikäferbefall – viele Faktoren stressen den Wald. Die Gruppe entkam gerade noch einem Gewitter – „wir hatten viel Glück mit dem Wetter“, bilanzierte Elke Schollenberger.

Das Angebot „Der frühe Vogel“ mit Dipl.-Biologe Ulrich Mahler entdeckte viele gefiederte Waldbewohner. „Das war eine sehr gelungene Veranstaltung mit vielen Besuchern“, so Schollenberger.

„Dem frühen Vogel“ auf der Spur

Die Fahrradtour war neu im Programm. Uwe Heidenreich, Dipl.-Biologe, radelte gemeinsam mit Thomas Kuppinger, Diplom-Geograph, und vielen Gästen durch den „Kult-Ur-Wald“. Der „Urwald von morgen“, also der Bannwald, war dabei genauso gut zu erkennen, wie der Schon- und Erholungswald. Als Spuren des Klimawandels fanden sie Siedler wie die Kermesbeere und die Traubenkirsche.

Die letzte Veranstaltung im Reigen war schließlich „Inventur im Wald“. Nur wenige Besucher folgten der Einladung, Arten gemeinsam mit Experten zu entdecken und zu kartieren. Vielleicht auch wegen des drückend-schwülen Wetters mit großer Unwetterprognose. „Das ist normal, dass es wenige Gäste sind,“, so Schollenberger, „obwohl das Biotop wirklich sehr interessant war.“ Der sandige Kiefernwald entlang der Rennstrecke bot viele spannende Arten wie beispielsweise den Marien-Prachtkäfer, der auf der Roten Liste steht.

„Wir werden uns natürlich überlegen, wie wir das in den kommenden Jahren halten, denn wir haben die Experten da und wollen den Artenbestand in Hockenheim bestimmen“, so Schollenberger. Das neue Team des Tages der Natur zeigte sich zufrieden über Verlauf und Organisation und ist schon an den Vorbereitungen für nächstes Jahr.

