Biker kommen zum Herrn

Wiesloch/Region.Seit Mai 2000 finden sie nun schon statt und erfreuen sich nach wie vor großer Resonanz: die Wieslocher Motorradfahrer-Gottesdienste (MoGoDi) im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch. Kamen im ersten Jahr um die hundert Biker, wuchs deren Zahl kontinuierlich auf 500 bis zeitweilig über 1000 an. Die Altersgruppe reicht von Mitte zwanzig bis über siebzig.

Die unterschiedlichen persönlichen und beruflichen Hintergründe, sowie die unterschiedlichsten sozialen Milieus kommen hier zusammen. Was alle verbindet, ist die Freude am Motorradfahren. Auch viele Nicht-Motorradfahrer jedes Alters, vom Dreirad bis zum Rollator, kommen gerne zu diesem Ereignis, das von Beginn an vom PZN gefördert und unterstützt wurde.

Dominik Frey, Kilian Stark und Stefan von Rüden gestalten diese „Biker-Gottesdienste“. Die drei Seelsorger sind selbst seit vielen Jahren begeisterte Motorradfahrer. Die eigene Nähe zu den Fragen und Themen der Biker erleichtern den Zugang zu deren Lebens- und Erfahrungswelt und helfen so, die MoGoDis lebensnah zu gestalten.

Thema des 62. Mogodi ist „Wer wagt, gewinnt“. Er findet morgen, Sonntag, 11 Uhr, statt. Danach gibt es Motorradtrial-Vorführungen des MSC Schatthausen. Außerdem gibt es einen Imbiss und Livemusik mit der „Band 84“. Der Gottesdienst findet auch bei schlechtem Wetter (überdacht) statt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019