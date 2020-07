Bikinis zum Sonderpreis

Die Sommersaison des Aquadroms Hockenheim wäre jetzt in vollem Gang und auch die Planungen für den Badespaß 2020 waren mit Beginn der Corona-bedingten Schließung längst abgeschlossen. Damit die Badebekleidung, die sonst üblicherweise im Foyer des Aquadroms zu erstehen ist, trotzdem noch ein wenig Sommergefühl herbeizaubern kann, wird es am Mittwoch, 8. Juli, einen Lagerverkauf auf dem Parkplatz des Aquadroms in der Beethovenstraße 41 geben.

Im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr kann sich ein Sommerbekleidungsschnäppchen gesichert werden. Zum Verkauf stehen Bademode für Damen, Herren, Kinder, Badeschuhe und diverse Schwimmartikel mit einer Reduzierung von bis zu 50 Prozent.

Die Aktion gilt nur, so lange der Vorrat reicht. Eine Bezahlung mit Karte wird aufgrund der aktuellen Situation bevorzugt, aber auch Bargeld wird akzeptiert. Eine Umkleidekabine wird zur Anprobe vor Ort sein. Die reduzierten Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. Damit die Hygieneregeln eingehalten werden, sollte auf ausreichend Abstand zueinander geachtet und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 07.07.2020