Bilder aus dem grünen Ruhrpott

Hockenheim.Bei der Kolpingsfamilie Hockenheim hält heute Klaus Mann einen Lichtbildervortrag über die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Zuschauer können sich von einer unerwartet schönen Reise mit viel „Grün“, viel Kultur und außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten im größten Ballungsraum Deutschlands überraschen lassen. Hier leben auf rund 7000 Quadratkilometern etwa zehn Millionen Menschen.

Zu sehen sind Bilder von Weltkulturerben, dem Deutschen Bergwerksmuseum in Bochum, der Villa Hügel aber auch der Fußballarenen auf Schalke und in Dortmund. Bilder der Kirchen von Münster, Essen und Xanten, sowie Aufnahmen vom größten Binnenhafen Europas in Duisburg, der Schwebebahn in Wuppertal, den Japanischen Garten in Düsseldorf und vieles mehr. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Christophorus. Gäste sind willkommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.02.2019