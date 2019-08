Bilder einer lebendigen Stadt

Die Große Kreisstadt Hockenheim hat in den vergangenen Wochen einen Impressionen-Film erstellt. Der Film steht unter dem Titel „Hockenheim in Bewegung“ und zeigt die Rennstadt mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten.

In wenigen Minuten lässt sich erleben, was die Stadt Hockenheim besonders macht. Der Impressionen-Film zeigt Einblicke in gemütlichem Tempo per pedes, Aufnahmen aus luftiger Höhe genauso wie rasante Sequenzen mit viel Pferdestärken, die in einer Rennstadt nicht fehlen dürfen.

Der Film wurde von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Hockenheim in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Akteuren erstellt. Die Dreharbeiten wurden hauptsächlich im ersten Halbjahr 2019 durchgeführt.

Im Netz zu sehen

Der Film ist online auf der Homepage der Stadtverwaltung Hockenheim unter www.hockenheim.de, auf dem YouTube Kanal unter „Hockenheim – unsere Stadt“ sowie auf Facebook auf www.facebook.com/hockenheim.de zu sehen. cs

