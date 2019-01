Biomüll einpacken in Zeitungspapier

Kreis.Bei eisigen Temperaturen kann es vorkommen, dass die Bioabfälle in der Tonne festfrieren. Um dies zu verhindern, gibt die AVR-Kommunal in einer Pressemitteilung Tipps: Bioabfälle sollten gut in Zeitungspapier eingewickelt werden, dies bindet eventuell austretende Flüssigkeiten. Außerdem ist es hilfreich, den Tonnenboden mit kleinen Zweigen oder etwas Zeitungspapier auszulegen, empfiehlt die AVR.

Dadurch werde verhindert, dass sich Flüssigkeit am Boden der Tonne ansammelt und festfriert. Auf keinen Fall sollte man den Biomüll in Plastiktüten verpacken, auch nicht in kompostierbare Tüten. Diese Biomülltüten brauchen zu lange, bis sie verrotten und sind deshalb für Kompostierung nicht zu gebrauchen, heißt es in der Pressemitteilung.

Bioabfälle sollten nicht in die Tonne gedrückt werden. Locker eingefüllte Abfälle frieren weniger leicht fest, schreibt die AVR. Falls möglich, sollte die Biotonne an einem witterungsgeschützten Platz wie Garage, Schuppen oder an der Hauswand aufgestellt werden. Festgefrorene Abfälle sollten vor der Entleerung mit einem Stock gelöst werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.01.2019