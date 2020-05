Birkenwäldchen wertet Anlage auf

Die Maßnahmen zum Erhalt und zur Attraktivierung des Gartenschauparks gehen unvermindert weiter. Dies unterstreichen zehn neue Birken auf der Aktionswiese beim Rudergerät. Eigentlich sollten die Bäume in einer Pflanzaktion mit dem Rotary Club gesetzt werden, Corona machte jedoch einen Strich durch die Rechnung. Deshalb hat Elyesa Osmani, Mitglied des Fördervereins Gartenschaupark, mit seinen Mitarbeitern die Birken eingepflanzt.

Sie sind Ersatz für die in den vergangenen Jahren der Trockenheit zum Opfer gefallenen Bäume. Damit ist im hinteren Teil der Aktionswiese das frühere „Birkenwäldchen“ wieder komplett. „Alleine in diesem Winter mussten sechs Birken gefällt werden. Den Mulden nach standen in diesem Bereich zwölf Birken – lediglich eine ist noch übrig geblieben“, erläutert Karl Götzmann, Geschäftsführer des Fördervereins.

Teil einer Millionenaktion

Grundlage der Pflanzung ist die Aktion „One Million Trees“ der Rotarier-Jugendorganisation Rotaract, in Kooperation mit der Initiative „Plant-for-the-Planet weltweit eine Million Bäume zu pflanzen. Zehn davon stehen jetzt im Gartenschaupark. Die Rotarier spendeten für die Birken 500 Euro und erhöhten damit ihre Baumspenden in den vergangenen Jahren auf insgesamt 25 Stück. Die Kosten für die Pflanzarbeiten übernimmt der Förderverein. Der Rotary Club gehört zu den größten Unterstützern des Fördervereins und damit des Gartenschauparks. Seit 2006 wird der Baum des Jahres gepflanzt. Dazu gesellen sich Spenden für die verschiedensten Projekte im Park, unter anderem 1000 Euro für die Modernisierung des Spielplatzes.

Die zehn Bäume zu je 60 Euro pro Stück (die fehlenden 100 Euro steuert der Förderverein bei) wurden an den städtischen Bauhof geliefert und von der Truppe von Elyesa Osmani fachmännisch eingepflanzt. Angesichts der Trockenheit ist eine regelmäßige Bewässerung der Birken notwendig. Diese Arbeiten übernimmt die fleißige Rentnertruppe des Fördervereins. Das Wasser holen die Rentner um Karl Götzmann aus einer eigens nachgerüsteten Entnahmestelle der Beregnungsanlage.

Seit Wochen ist das ehemalige Landesgartenschaugeländepark inklusive des Stiegwiesenparks geschlossen und damit auch eine der Hauptattraktionen, der große Spielplatz, ein Anziehungspunkt nicht nur für Besucher aus Hockenheim nicht zugänglich.

Der Förderverein hegt natürlich den Wunsch nach einer baldigen Öffnung des Areals. Wer es nicht mehr abwarten kann, für den findet sich auf der Internetpräsenz des Fördervereins ein virtueller Frühlingsrundgang. hs

