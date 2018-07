Anzeige

Die erste Stufe des Werkes wurde 1972, die zweite 1989 und die dritte im Jahre 2000 gebaut. So ist der Stand noch heute. Insgesamt sind 19 Brunnen in drei unterschiedlichen Ebenen im Betrieb, die bis zu einer Tiefe von rund 150 Meter in einer Stunde maximal 2500 Kubikmeter Grundwasser in die Rohwasseraufbereitung pumpen können. Nach dieser sehr aufwendigen Bearbeitung landet das Wasser, wie man es aus dem Hahn zapfen kann, in zwei Speicherbecken von jeweils 7500 Kubikmeter Fassungsvermögen.

Eisinger versicherte, dass die Versorgung durch umfangreiche Sicherheitseinrichtungen rund um die Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen jederzeit gewährleistet ist. Mit einem Präsent verabschiedete sich die Gruppe von dem Betriebsleiter Eisinger und bedankte sich für die informative Führung.

Zum Abschlusslokal fuhr die Gruppe zur Hardtwaldsiedlung, wo sie bei der SGO einkehrte und hier erfahren konnte, dass der Spruch: „Wasser wird erst gut, wenn es in der Brauerei war“,zutreffend ist.

