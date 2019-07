Bizarre Formen zwischen Fauna und Flora

Unter dem Titel „WesensARTen“ präsentiert der Kunstverein in seiner großen Sommerausstellung Bilder und Skulpturen der Künstlerin Ulrike Donié. Sie bietet in ihren Arbeiten ein überaus reiches Spektrum sinnlicher Eindrücke. Sie sind geprägt durch bizarre und scheinbar völlig durcheinander geratene Formen und Konglomerate, die irgendwo zwischen Fauna und Flora angesiedelt sind und die sich zunächst nicht eindeutig bestimmen lassen.

Von Samstag, 13. Juli, bis einschließlich Sonntag, 28. Juli, sind ihre Werke donnerstags bis sonntags zwischen 17 und 19 Uhr zu besichtigen. Die Vernissage findet am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr in den Räumen der Stadthalle statt. Während der Eröffnungsfeier wird unter anderem die Künstlerin selbst in ihre Werke einführen.

Objekte in scheinbarem Wandel

Schweben dabei kleine Tiere in einem Ozean? Wird der Blick freigegeben auf ein farbbrillantes Korallenriff? Gerade, wenn man glaubt, etwas Bekanntes gesehen zu haben, wandelt sich das Gesehene in unbekannte Welten. Wenn man eben noch meint, Organisches entdeckt zu haben, so wandelt sich der Gegenstand in pflanzliche Gestalten, die sich gleich wieder in ein kosmisches Ganzes auflösen.

Ulrike Donié, 1961 in Saarbrücken geboren, arbeitet stilistisch zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ihre Werke bestechen dabei durch ihre Farbgewalt und Bildtiefe.

Plastiken als Bilderweiterung

Die für Hockenheim mitgebrachten Plastiken scheinen hierbei direkt aus der Mitte ihrer großformatigen Bilder entsprungen zu sein. Sie sind gleichsam eine räumliche Erweiterung, durch welche der Betrachter ein Teil der Fantasiewelt wird. Dass ihre Bilder in der Regel keine Bildtitel haben, verstärkt beim Publikum den Eindruck, Teil der Welt dieser Wesen- und Arten zu sein.

Das im Begleitprogramm am Freitag, 19. Juli, geplante Konzert mit der Pop und Jazzsängerin Martina Netzer musste aufgrund organisatorisch technischer Gründe abgesagt werden. Dafür wird die Sängerin mit der markanten Stimme die Eröffnungsfeier am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr musikalisch begleiten.

„Viele Diven – eine Stimme“

Neben unvergessenen Chansons von Hildegard Knef, Edith Piaf und Zarah Leander sind weitere Lieder aus ihrem neuen Programm „Viele Diven – eine Stimme“ zu hören. Evergreens und Chansons der Liebe wird die stimmgewaltige Künstlerin in der Stadthalle präsentieren. Sie wird hierbei am Piano von Michael Dalecke begleitet.

Neu aufgenommen in das Begleitprogramm der großen Sommerausstellung des Kunstvereins ist ein Treffen für Mitglieder und Kunstinteressierte am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr, ebenfalls in der Ausstellung in der Stadthalle. An diesem Abend wird in ungezwungener Atmosphäre eine weitere Dialogplattform für Mitglieder des Vereins und Kunstinteressierte angeboten. ths

