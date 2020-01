Black Music Party der Multi-Kulti-Band

Sie vereinen den Soul, Funk und House mit British-Soul und R’n’B à la Simply Red oder Jamiroquai meets Kool & The Gang und Earth, Wind & Fire. Gepaart mit Rapklassikern von Grandmaster Flash, gefolgt von aktuellen Chartbreakern. „Amokoma“ heißt eine der bekanntesten Partybands im Rhein-Neckar-Kreis. Die Formation feiert am Samstag, 25. Januar, um 21 Uhr im Pumpwerk. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Anfänge der Band waren in den 1980er Jahren mit Pop und Rock sowie der Neuern Deutschen Welle. Über die darauffolgenden Jahre änderte sich die Besetzung und auch die Stielrichtung der Band.

In der Mitte der 1980er Jahre wechselte die Band stilistisch in den Funk-, Soul- und Rap-Bereich, der bis heute musikalisch ihren Weg bestimmt. Aktuell wird „Amokoma“ von den Sängern Tanja Werkheiser, Anna Minges, Oliver Rosenberger, Terry Dean und Jay Car begleitet. Dazu setzten geladene Gäste in jeder ihrer Shows ihr Können in Szene. zg

