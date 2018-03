Anzeige

Die zehn Nachwuchsmusiker nahmen das Publikum mit auf einen Roadtrip im Stil von „Easy Rider“ mit dem bekannten Steppenwolf-Hit „Born to be wild“. Danach zeigten die Jungmusiker mit einer vielschichtigen, drei Themen umfassenden Komposition aus dem Star Wars-Film „Die Rache der Sith“, dass die Macht – trotz ein paar kleiner Unsicherheiten – mit ihnen war. Insgesamt war es ein gelungener Einstand der jüngsten Husaren auf der großen Bühne.

Ausflug in Walt Disneys Welt

Unterstützt vom Jugendorchester präsentierten die „Piccolos“ den oscarprämierten Song „Colors of the wind“ aus dem Film „Pocahontas“, bevor das Jugendorchester die Zuhörer mit orientalischen Klängen aus „Aladdin“ erneut in die Welt von Walt Disney entführte. Bekannte Melodien („Supercalifragilisticexpialigetisch“) aus „Mary Poppins“ leiteten über zum zweiten Star Wars-Medley, diesmal mit Themen aus „Das Erwachen der Macht“ (2015).

Die Reihen auf der Bühne komplettierten die Musiker des Hauptorchesters, die nun gemeinsam mit dem Jugendorchester und unter der Leitung von Thomas Welsch neben dem Hit „Über den Wolken“ von Reinhard Mey die getragene Ballade „On the wings of an eagle“ darboten.

Nach der Pause setzte das Hauptorchester dank der kraftvollen Märsche „Flyin’ to the skies“ und „Dragons fly on the winds of time“ weiter zum Höhenflug an, bevor das vielschichtige Stück „Hindenburg“, ein Highlight des Abends und zugleich musikalische Aufarbeitung der Luftschiff-Katastrophe von Lakehurst, einen kurzen Moment der Melancholie aufkommen ließ.

„Musik liegt in der Luft“, die Melodie zur gleichnamigen Unterhaltungssendung von Dieter Thomas Heck aus den 1990er Jahren, und Nenas Welthit „99 Luftballons“, bei dem Flötistin Svenja Keller ihre Gesangskünste eindrucksvoll unter Beweis stellte, bildeten die rasante wie stimmungsvolle Überleitung zum abschließenden „Fliegermarsch“

Die letzte Zugabe „Mountain Wind“ gab bereits einen Hinweis auf das folgende Element der Konzertreihe im kommenden Jahr: die Erde. Mit kleinen Anekdoten und Wissenswertem zu den Stücken führten die Moderatorinnen Julia Saller und Svenja Keller durch den kurzweiligen Abend. Abteilungsleiterin Sarah Wolf dankte allen Mitwirkenden für die intensive Probenarbeit und überreichte den fünf debütierenden Jungmusikern im „großen“ Orchester, Jule Katzenberger, Vivian Pearl Crnoja, Dennis Forsch, Juliana Zobel und Sven Zahn, die Blaue-Husaren-Anstecknadel.

Dass die Musikkapelle tatsächlich in „ihrem Element“ war, zeigte auch eine symbolhafte Aktion nach dem Konzert: Im Stadthalleninnenhof ließen die Orchestermitglieder bunte Luftballons mit einem Zettel steigen, der dem Finder ein Gratisgetränk beim Waldfest der Musikkapelle im Sommer beschert.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.03.2018