Bleibt Weihnachtsgruß erlaubt?

Anzeige

Region.Wenn der Gastronom die Runde der feiernden Gesellschaft begrüßt, wird er sich mit seinem Team nicht nur um die kulinarischen Wünsche seiner Gäste bemühen, er hat auch, so ganz nebenbei, Daten seiner Gäste gesammelt. Zumindest vom Organisator des Fests liegen ihm Name, Anschrift, Telefonnummer, vielleicht auch E-Mail-Adresse und nach der Bezahlung Kreditkartennummer und ähnliches mehr vor. Wie er damit umzugehen hat, war Thema eines Seminars des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Sinsheim.

Die Frage ist derzeit in allen Branchen hochaktuell. Am 25. Mai tritt europaweit die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Deren Ziel ist die Vereinheitlichung eines hohen Datenschutzniveaus innerhalb der Europäischen Union. „Die Alltagsarbeit wird nicht einfacher für uns – im Gegenteil,“ meinte Lucy Jung von der Verwaltung der Stadthalle Hockenheim, denn die Verordnung gilt nicht nur in der Zusammenarbeit mit Gästen, sondern auch mit Geschäftspartnern.

Praxisferne der Regelungen

Im Falle der Stadthalle beispielsweise mit Agenturen und Künstlern sowie deren Managern und Bevollmächtigten. Das Team der Stadthalle war gut vertreten beim Seminar, auch Geschäftsführer Rainer Weiglein war dabei, der stellvertretender Dehoga-Kreisvorsitzender ist. Wie wichtig die neue europaweite Regelung für Hoteliers ist, zeigte die Teilnahme des Hotel-Motodrom-Geschäftsführers Richard Damian.