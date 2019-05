„Bloß nicht zu viel Chemie“

Als Ehrengast auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins Gartenschaupark war der ehemalige Geschäftsführer der Landesgartenschau von 1991, Volker Kugel, geladen. Schon 1989 – vor fast genau 30 Jahren – trat er nach Gärtnerlehre und Studium als diplomierter Gartenbauer seine erste große Stelle zur Vorbereitung der Landesgartenschau in Hockenheim an, heißt es in einer

...