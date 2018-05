Anzeige

Auch in Hockenheim werden etliche Blühflächen von ortsansässigen Landwirten angelegt. In der Nähe dieser Bereiche werden dazu entsprechende Informationsschilder aufgestellt. So soll die Öffentlichkeit darüber informiert werden, dass es sich bei den Blühflächen um Lebens- und Rückzugsräume für das Rebhuhn handelt. Speziell in der Brut- und Aufzuchtzeit von April bis Juli ist es wichtig, dass die Flächen nicht durch Laufen abseits der Wege oder nicht angeleinte Hunde gestört werden.

Südzucker unterstützt Projekt

Die Firma Südzucker, die unter anderem die Ackerflächen um den Insultheimer Hof in Hockenheim bewirtschaftet, hat Flächen zur Verfügung gestellt, um sich ebenso beim Rebhuhnschutzprojekt zu engagieren. Auf diesen Flächen sollen verschiedene Zusammensetzungen von Blühmischungen getestet werden, wie sie mit den Gegebenheiten in der Hockenheimer Rheinebene (zum Beispiel unterschiedliche Wasserstände, verschiedene Böden,) zurechtkommen, aber auch den optimalen Lebensraum für das Rebhuhn bieten. Die Flächen um den Insultheimer Hof eignen sich laut LEV besonders gut dafür, da dort bei einer Rebhuhnzählung 2017 (organisiert von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar) noch Restvorkommen gefunden werden konnten.

Land gewährt Fördermittel

Das Land Baden-Württemberg unterstützt generell den Rebhuhnschutz mit der Zahlung von Fördermitteln. Aber auch durch das Handeln der ortsansässigen Jäger und engagierten Ehrenamtlichen werden Feldvogel- und weitere Tierarten in der Kulturlandschaft gefördert und erhalten. Nur gemeinsam mit Landwirten, Jägern, Naturschützern und Behörden kann es gelingen, dass sich die Bestände des Rebhuhns wieder positiv entwickeln. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 19.05.2018