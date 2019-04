Blühflächen sollen dem bedrohten Rebhuhn neuen Lebenschancen geben

Als „Brückenbauer zwischen Mensch und Natur“ stellte der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Rhein-Neckar auf der Mitgliederversammlung in Hockenheim sein Maßnahmenprogramm für 2019 vor. Das schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

Katrin Naumann und Martin Schaarschmidt berichteten von den durchgeführten Maßnahmen und Projekten im Jahr 2018 und stellten einige ausgewählte Projekte genauer vor. Mit Momentaufnahmen vor und nach den Maßnahmen konnte die positive Wirkung auf Natur und Landschaft verdeutlicht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Als Beispiel dienten unter anderem Gehölzarbeiten zur Schaffung von Einflugsschneisen an einem potenziellen Überwinterungsquartier für Fledermäuse in Altlußheim.

Im Anschluss daran stellte die Geschäftsstelle des LEV das zuvor bereits mit Fachbeirat und Vorstand diskutierte Maßnahmenprogramm vor. Neben der Fortführung und Ausweitung der laufenden Projekte, werden im kommenden Jahr auch neue Projekte verfolgt, so die Pressemitteilung.

Landwirte und Jäger einbeziehen

Auch die Bemühungen zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Rebhuhns sollen durch den Kontakt und die Beratung von engagierten Landwirten und Jägern fortgeführt werden. Für das Rebhuhn werden Ersatzlebensräume mittels Blühflächen angelegt, wovon auch andere Tiere wie Feldhasen und Fasane profitieren, so die Pressemitteilung. Bisher konnten in diesem Zusammenhang schon 55 Hektar Blühflächen angelegt werden.

Zum Ende der Mitgliederversammlung wurden alle Anwesenden zur Exkursion bei frühlingshaftem Wetter eingeladen. Dazu ging es an eine Rebhuhnschutzfläche, an der die genaue Bewirtschaftung sowie der ökologische Nutzen von Katrin Naumann präsentiert wurde. Ergänzend kam der bewirtschaftende Landwirt dazu, der noch weitere landwirtschaftliche Gesichtspunkte mit einbringen konnte. Danach fuhren die Exkursionsteilnehmer zum Insultheimer Hof, wo über den Lebensraum Rheinebene und die Herausforderung für den Naturschutz diskutiert wurden, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die letzte Station führte in die Hockenheimer Innenstadt. Dort wurde an einer Projektfläche die Teilnahme der Stadt Hockenheim am Projekt „Natur nah dran“ erklärt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.04.2019