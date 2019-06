Blumen für das Fronleichnamsfest

Die katholische Pfarrgemeinde feiert am Donnerstag, 20. Juni, das Fronleichnamsfest mit einer Eucharistiefeier um 9 Uhr an der Seebühne und mit anschließender Prozession zur Kirche.

Auch in diesem Jahr sollen wieder Blumenteppiche mit Motiven passend zu diesem Anlass auf der Seebühne und vor der katholischen Kirche gelegt werden. Hierzu werden Blumen und Blüten in Hülle und Fülle gebraucht. Geeignete Blumen oder Blüten (wenn es geht nach Farben sortiert) oder auch Farne und Grasschnitt können im Pfarrhof am Mittwoch, 19. Juni, von 13.30 bis 16 Uhr, abgegeben werden.

Helferinnen und Helfer für Mittwochnachmittag (ab 13.30 Uhr) oder Donnerstagmorgen (ab 5 Uhr) sind willkommen.

Nähere Informationen bei Renate Böhm, Telefon 06205/1 50 33, oder im Pfarrhaus. rbö

