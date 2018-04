Anzeige

Von der Strecke abgekommen

Dann kam der verhängnisvolle Sonntag (7. April 1968) in Hockenheim. Beim ersten Formel-2-Lauf im badischen Motodrom um den Martini-Gold-Cup verunglückte der Ausnahmerennfahrer im Alter von 32 Jahren tödlich. In der vierten Runde einer Aufholjagd raste Jim Clark in seinem rot-weiß-goldenen Lotus an achter Stelle liegend durch das Motodrom, danach tauchte Jimmy nicht wieder auf.

In einem ansonsten ungefährlichem Abschnitt der Rennstrecke in Richtung Ostkurve des Hockenheimrings, wo die Formel-2-Fahrzeuge mit etwa 250 km/h entlang fuhren, kam der Lotus von der Strecke ab und schoss in die Bäume. Niemand sah den Unfall. Als die Sportwarte und Sanitäter zu den Trümmern kamen, war der Formel-1-Weltmeister Jim Clark bereits tot.

Zu Ehren von Jim Clark findet seitdem alljährlich die Oldtimerveranstaltung Bosch Hockenheim Historic – Das Jim Clark Revival zum Saisonsauftakt am Hockenheimring statt. Das nächste Event wird vom 20. bis 22. April veranstaltet.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 09.04.2018