Blutspende tut bei ihnen doppelt Gutes

Hockenheim.Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes führt der DRK-Ortsverein eine Sonderblutspendeaktion durch. Die Hockenheimer Firmen Sanitär Krämer und Aubex sind als Partner mit an Bord. Für jeden Spendewilligen, der sich am Dienstag, 18. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr am Empfang (Im Auchtergrund 1) anmeldet, spenden beide Partner zusammen 5 Euro für einen wohltätigen Zweck.

Hierbei liegt Konrad Krämer das Kinderhospiz Sterntaler am Herzen, Sven Fillinger von Aubex der Kinderschutzbund. Doppelter Effekt: Je mehr Blutspender erscheinen, umso mehr Menschen kann geholfen werden. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Hockenheimer Tafel wird die Feldküche des DRK-Kreisverbandes Mannheim selbstgemachten Erbseneintopf anbieten.

Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Lebensjahr. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen und ihren Personalausweis nicht vergessen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 12.12.2018