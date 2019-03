Blutspendeaktion Im Auchtergrund

Alle zwei Sekunden ist ein Mensch auf eine Blutspende angewiesen: Oft ist eine Transfusion lebensrettend, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Die nächste Blutspendemöglichkeit bietet der DRK-Ortsverein am morgigen Dienstag von 14.30 bis 19.30 Uhr im Vereinsheim, Im Auchtergrund 1, an.

Nach der Spende wird das Blut in seine Bestandteile getrennt. Es entstehen drei Präparate für die Patientenversorgung. Mit einer Spende kann somit also bis zu drei Leute geholfen werden. Allen Krankheitsbildern gemeinsam ist, dass es keine Alternative zur Bluttransfusion gibt.

Blut spenden kann jeder Gesunde ab 18 und bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Ein Personalausweis muss vorgelegt werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.03.2019