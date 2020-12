BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall

Hockenheim.Auf dem Südring im Bereich der Ampel, welche zur L 723 führt, kam es am Montag, 21. Dezember, gegen 9 Uhr zu einem Auffahrunfall, nach welchem der Unfallverursacher flüchtete. Aufgrund der roten Ampel musste ein 19-jähriger Ford-Fahrer anhalten, wonach ein bislang unbekannter BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Ford auffuhr. Im Anschluss flüchtete der BMW-Fahrer. Durch den Unfall entstand an dem Ford ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bei dem BMW handelte es sich um einen schwarzen SUV. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/2 86 00 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020