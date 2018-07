Anzeige

Auf bisher ungeklärte Weise hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 8.15 Uhr, einen grauen 5er BMW aufgebrochen. Der Wagen war in der Schwetzinger Straße, in Höhe der Ernst-Brauch-Straße geparkt. Der Täter entwendete aus dem Auto eine Fototasche, ein EC-Karten-Terminal und mehrere Schlüssel.

Das gesamte Diebesgut wurde am Mittwochmittag von einem Passanten in Nähe der Tatörtlichkeit aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/2 86 00 in Verbindung zu setzen. pol