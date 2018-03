Anzeige

Überraschend früher Zeitpunkt

Und das, trotz der extrem kalten Temperaturen der letzten Wochen. Zwar braucht Spargel in den ersten Monaten des Jahres einen Kältereiz – die bis zu minus 10 Grad, die stellenweise erreicht wurden, sind dann für das Königsgemüse aber doch etwas zu viel. „Ich war überrascht, als ich vor zwei Wochen die ersten Spargelspitzen entdeckt habe“, erklärt Steffen Großhans. „Tatsächlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir in diesem Jahr so früh mit der Ernte beginnen können.“

Der frühe und aufwendig produzierte Spargel hat derzeit noch seinen Preis: Über 20 Euro pro Kilogramm bezahlen die Kunden. Deshalb sind es auch meist nicht die Privatkunden, die beim ersten Spargel zuschlagen, sondern vielmehr Gastronomen und Feinkostgeschäfte. Die Vermarktung des Spargels läuft dabei über die Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal. Und: übers Telefon. „Es gibt einige Privatkunden, die rufen bei uns an und sichern sich schon mal ein Kilo“, sagt Steffen Großhans. „Aber die meisten warten dann doch bis die Spargel-Saison langsam ins Rollen kommt.“ Viele seien im März auch noch gar nicht auf Spargel eingestellt, erklärt der Landwirt.

Wenn es zu keinem Kälteeinbruch mehr kommt, dann wird etwa ab Ende März auch der erste Spargel in den Mini-Tunneln erntereif sein, im April nimmt die Spargelsaison dann richtig Fahrt auf.

Das passt gut, denn am Gründonnerstag, am 29. März, eröffnet Familie Großhans den Laden in neuen Räumlichkeiten am Hof in Hockenheim und bietet den Kunden dann während der Spargelsaison von montags bis freitags zwischen 8.30 und 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 8.30 und 13 Uhr neben Spargel auch Eier, Kartoffeln und Erdbeeren aus eigener Produktion.

